منسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض: سنعمل للتأكد من تنفيذ الهدنة في غزة

أكد منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض، بريت ماكجورك، أن إدارة الأمريكية ستعمل على التأكد من تنفيذ بنود اتفاق التهدئة في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وذلك في خبر عاجل أوردته قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأربعاء.

بنود الهدنة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

وجرى التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من الساعة العاشرة صباح الخميس، ولمدة 4 أيام، وتتضمن:

- وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

- إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية.

- مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة، سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.