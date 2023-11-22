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شيخ الأزهر يلتقي تلاميذ تبرعوا لأطفال غزة من خلال «بيت الزكاة»

كتب:

أحمد الشرقاوي
07:58 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
شيخ الأزهر يلتقي تلاميذ تبرعوا لأطفال غزة

شيخ الأزهر يلتقي تلاميذ تبرعوا لأطفال غزة

استقبل «بيت الزكاة والصدقات المصري»، اليوم الأربعاء، وفدًا يضم عشرات التلاميذ التابعين لإحدى مدارس محافظة القاهرة، الذين حرصوا على الحضور لمقر «بيت الزكاة والصدقات المصري» بمشيخة الأزهر الشريف، لتقديم تبرعات مادية وعينية، ادخروها من مصروفاتهم اليومية، لإغاثة أطفال غزة.

استشهاد أكثر من 14 ألف شهيد

وأضحوا أنهم يدخرون تلك التبرعات يوميا، منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، وبعد متابعتهم للصور والمشاهد المؤلمة التي تناقلتها وسائل الإعلام حول تداعيات هذا العدوان الغاشم على أهلها، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 14 ألف شهيد، منهم أكثر من 5 آلاف طفل، فضلا عن أكثر من 33 ألف من المصابين.

دعم إخوتهم من الأطفال في غزة

وفور علمه بمبادرة هؤلاء التلاميذ ووجودهم داخل مشيخة الأزهر، حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على لقائهم وشكرهم على مبادرتهم الطيبة، وإسهامهم في دعم إخوتهم من الأطفال في غزة.

وأعرب لهم عن امتنانه العميق، باهتمامهم بأشقائهم من الأطفال الفلسطينيين، وعن سعادته بأن يكون تلاميذ مصر وأطفالها، على دراية كاملة بأبعاد القضية الفلسطينية، مدركين لما يتعرض له إخوتهم وأصدقائهم من أطفال غزة ونسائها وشيوخها.

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