محافظة بورسعيد تستعد للمشاركة في مسابقة التميز الحكومي

تستعد محافظة بورسعيد للمشاركة في جائزة التميز الحكومي التي أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، بالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي.

اجتماع في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

وقالت سمر الموافي رئيس حي الضواحي في محافظة بورسعيد، في بيان، إنها عقدت اليوم اجتماعًا تنسيقيًا مع فريق عمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومركز المعلومات بالحي، وذلك لبحث ملف وآليات التقدم للمشاركة في جائزة التميز الحكومي.

وأوضحت رئيس حي الضواحي أنها ناقشت أهم آليات تحقيق التميز في الملف المقدم عن طريق وضع خطط واضحة، وضرورة العمل الجاد والتنسيق بين فريق العمل، الذي يضم كلا من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومركز المعلومات.

تطوير المناطق السكنية

وأكدت رئيس حي الضواحي ضرورة التركيز على مواقع التميز خاصه مشروعات تطوير المناطق السكنية التي تمت، وتلك التي يجري العمل فيها حاليا كمناطق فاطمة الزهراء بمراحلها الثلاث، و«خديجة أ و ب»، وزمزم القديمة إلى جانب مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق بالحي، ومشروعات الصرف الصحي، وتطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة ومشروعات إنشاء الأسواق الحضارية كسوق «خديجة ب» واستكمال المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال وغيرها من المشروعات الخدمية والتنموية التي شهدها الحي خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى ضرورة بذل أقصى الجهد لخروج الملف في أفضل صورة بما يؤهله للفوز ويعكس حجم الإنجازات التي تمت داخل نطاق الحي

تعزيز روح التنافس

يذكر أن جائزة التميز الحكومى تستهدف تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى ويتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريماً معنوياً ومادياً مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، كما تستهدف تحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.