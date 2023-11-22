ما سر هاشتاج «لمحمد صلاح» الذي اجتاح «X»؟.. جائزة جديدة تنتظره

ليس غريبًا أن يتصدر محمد صلاح اهتمامات الجماهير من جميع أنحاء العالم، لكن تلك المرة انتشر «هاشتاج» يحمل اسم الفرعون المصري بشكل غريب، تحت عنوان «لمحمد صلاح»، ما أثار التساؤلات حول ماهيته وسبب انتشاره بتلك الصورة، في الساعات القليلة المنقضية.

سر «هاشتاج» لمحمد صلاح الذي احتاج تويتر

«لمحمد صلاح» هاشتاج انفجر بسرعة البرق على موقع التواصل الاجتماعي «X»، بالتزامن مع إعلان ترشحه لجائزة أفضل لاعب «جلوب سوكر»، بتصويت الجماهير، الأمر الذي جعل محبيه يستخدمونه في إشارة للتصويت للفرعون المصري.

محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب بتصويت الجمهور، لجوائز «جلوب سوكر» السنوية، منافسًا عددا من نجوم العالم على اللقب الذي حصده كريم بنزيما في النسخة المنقضية من الحفل، بينما حصل الفرعون المصري على الجائزة ذاتها بتصويت جمهور «تيك توك».

«كل الدعم لمحمد صلاح نموذج مشرف للمصريين والعرب ابن بلدي اللي أتشرف بيه ربنا يحفظه ويحميه ويبعد عنه النفوس المريضة والحاقدين».. هكذا قال أحد الداعمين والمشاركين في هاشتاج دعم محمد صلاح في مشوار الحصول على لقب الأفضل، إذ يرى أنّ الفرعون المصري يستحق التقدير لما حققه من إنجازات رفع خلالها اسم مصر على مدار السنوات المنقضية.

مظاهرة في حب ودعم محمد صلاح انفجرت في الساعات القليلة المنقضية، يقودها مشجعي الفرعون المصري، إذ قال أحد رواد «X»، من المشاركين في «الهاشتاج»: «ادوا صوتكم لابن مصر محمد صلاح لما دخلت لاقيت رونالدو 74% ومحمد 18% واضح إن مش الكل عارف يلا بينا كلنا نرفع نسبة التصويت لمحمد صلاح»، وأضاف آخر: «فضلا وليس أمرًا.. ادخل صوت لمحمد صلاح كأحسن لاعب في 2023 على موقع جلوب سوكر»، وأضاف آخر: «يا جماعة يا وطنيين صوتوا لمحمد صلاح بسرعة كلكم».