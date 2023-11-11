محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لسوق خديجة الحضاري في حي الضواحي

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من إقامة السوق الحضاري بمنطقة خديجة بحي الضواحي، مؤكدا وصول العمل فى إنشاء السوق إلى مراحل متقدمة.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم لأعمال إنشاءات السوق، في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها المنطقة حاليًا لإنشاء أسواق حضارية بأحياء المحافظة، ورافقه خلال الجولة سمر الموافى رئيس حى الضواحي، والمهندسة هويدا شميس مدير منطقة تعمير بورسعيد وعدد من الجهات التنفيذية والمقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

سوق خديجة الحضاري

وأوضح محافظ بورسعيد، أن إقامة سوق حضاري بالمنطقة يأتى لخدمة أهالي المنطقة، ضمن خطة تطوير شاملة تشهدها منطقة السيدة خديجة لأول مرة، مشيرا إلى أن السوق سيقام على أعلى مستوى حضارى وقد تم الانتهاء من الهيكل المعدني للسوق.

76 محلا في سوق خديجة الحضاري

وأعلن محافظ بورسعيد، أنه يجرى العمل في إنشاء المبانى لتقسيم المحلات التى تبلغ 76 محلا، منها 16 محلا استثماريا، وسيتم انتهاء العمل قريباً في سوق خديجة الحضاري بحي الضواحي.

إقامة المسطحات الخضراء

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من إنشاء سوق خديجة الحضاري، كما شدد على تكثيف معدلات الأعمال الجارية في تطوير المنطقة، ورصف الشوارع الداخلية بمنطقة خديجة، وإقامة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة، موجها الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال في أقرب وقت.

يذكر أن محافظة بورسعيد من أولى المحافظات التي شهدت إنشاء أسواق حضارية جديدة، منها سوق السمك الجديد ضمن مجمع أسواق بمنطقة العرب، وهي قبلة سياحية للزائرين من مختلف المحافظات.