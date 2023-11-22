متحدث جيش الاحتلال: إسرائيل ملتزمة بصفقة تبادل المحتجزين في غزة

طلب متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، عدم تداول شائعات أو نقل أخبار مغلوطة، داعياً إلى الاستماع إلى كل ما يخرج عن الأطراف الرسمية، للتأكد من كون المعلومات موثوقة، مشيراً إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي صدق على خطط استئناف العدوان على قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، لحين القضاء على حركة حماس.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» مقتطفات منه: «نحن أمام حرب طويلة، ومصممون على الوصول لأهداف الحرب، وهي تفكيك حركة حماس، وخلق ظروف لإعادة المخطوفين».

وزعم المتحدث الإسرائيلي أن هناك أدلة جديدة تثبت استخدام حركة حماس مجمع الشفاء الطبي كمركز لعملياتها، مدعياً أن «منظومة الأنفاق ليست تحت المستشفى فقط، بل تمتد باتجاه عدد من الشوارع، وموزعة إلى تجمعات أخرى تابعة لحماس»، على حد قوله.

وأكد على الاستعداد لإعادة المحتجزين، ومواصلة العمليات في قطاع غزة، بهدف «شل قدرات الفصائل الفلسطينية»، كما أشار في الوقت نفسه إلى التزام دولة الاحتلال بصفقة تبادل المحتجزين، وكشف عن مقتل 392 جندياً من قوات الاحتلال منذ بدء عمليات التوغل البرية في قطاع غزة.