رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق سكنية ومدرسة بشمال وجنوب غزة

كتب:

كريم روماني
08:37 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
آثار العدوان الإسرائيلي على غزة- صورة أرشيفية

آثار العدوان الإسرائيلي على غزة- صورة أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بإصابة 3 مواطنين بجروح، جراء قصف نفذته طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف أحد المنازل في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة صالح في نفس الحي، أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

جيش الاحتلال يقصف خان يونس بالمدفعية

وأضافت «وفا» أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدة «الفخاري»، شرقي خان يونس، في جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، وفي شمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة مشروع بيت لاهيا، بعدد من القذائف والصواريخ، والقنابل الدخانية.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت محيط مدرسة «خليفة»، وسط مشروع بيت لاهيا، والتي تضم أكثر من 8000 نازح، فيما لم يتضح بعد عدد الإصابات، كما قصف طيران الاحتلال منزلين، أحدهما لعائلة «عاشور» في محيط مسجد «الخلفاء»، شمال قطاع غزة، والآخر لعائلة «الدلو»، في حي «الشجاعية» شرق مدينة غزة.

اقرأ المزيد:

إخلاء المستشفى الإندونيسي في غزة تمهيدا لاقتحامه من قبل الاحتلال الإسرائيلي

«أشتية» ينتقد قرار الاحتلال الإسرائيلي باقتطاع أموال مخصصة لقطاع غزة

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

برسالة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. صحفي فلسطيني يحتفل بعيد ميلاده وسط الدمار

المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي يستولون على أراضٍ بالضفة
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.