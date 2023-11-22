قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق سكنية ومدرسة بشمال وجنوب غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بإصابة 3 مواطنين بجروح، جراء قصف نفذته طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف أحد المنازل في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة صالح في نفس الحي، أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

جيش الاحتلال يقصف خان يونس بالمدفعية

وأضافت «وفا» أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدة «الفخاري»، شرقي خان يونس، في جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، وفي شمال القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة مشروع بيت لاهيا، بعدد من القذائف والصواريخ، والقنابل الدخانية.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت محيط مدرسة «خليفة»، وسط مشروع بيت لاهيا، والتي تضم أكثر من 8000 نازح، فيما لم يتضح بعد عدد الإصابات، كما قصف طيران الاحتلال منزلين، أحدهما لعائلة «عاشور» في محيط مسجد «الخلفاء»، شمال قطاع غزة، والآخر لعائلة «الدلو»، في حي «الشجاعية» شرق مدينة غزة.