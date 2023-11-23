«حماة الوطن»: الهدنة في غزة كسرت شوكة الاحتلال الإسرائيلي المتغطرس

أشاد علاء زياد، مساعد أمين عام حزب حماة الوطن لشؤون المصريين في الخارج، بجهود القيادة السياسية في المطالبة بهدنة إنسانية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد أن أصبحت الأوضاع في غزة غاية في الصعوبة، نتيجة اعتداء الكيان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث كان يسعى إلى تطبيق سياسة الأرض المحروقة التي تسببت في استشهاد الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء.

دور الدولة المصرية في صد الاحتلال الإسرائيلي

وأكد زياد أن الدولة المصرية كسرت شوكة الاحتلال الإسرائيلي بهذه الهدنه، خاصة أن الكيان الإسرائيلي كان رافضا بشكل قاطع أي توقف للحرب في قطاع غزة، موضحا أن وصول الهدنة لأربعة أيام أمر في غاية الأهمية للشعب الفلسطيني، حيث كان يحتاج قطاع غزة هذه الهدنة بعد قصف استمر 45 يوما متواصلة، وهو أمر لا يتحمله أي شعب في العالم.

ناتج جهود الدولة المصرية على المجتمع الدولي

وأشاد بردود الأفعال الدولية نتيجة الجهود المصرية، المطالبة بهدنة إنسانية لقطاع غزة، حيث يرون أنها فرصة مهمة لتخفيف التوترات وتجنب الصراعات والعودة مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات فهو الطريق الصحيح لإحلال السلام العادل والشامل وإنهاء الصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجدد مساعد أمين حماة الوطن لشؤون المصريين في الخارج مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته السياسية والقانونية الأخلاقية والسعي إلى محاسبة سلطة الكيان الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق المدنيين والنساء والأطفال على مدار الـ45 يوما متواصلا.