«ألسن المنيا» تنظم يوما توظيفيا لطلابها الاثنين المقبل

أعلنت كلية الألسن بجامعة المنيا تنظيم يوم توظيفي لطلاب الكلية، الاثنين المقبل، في مدرج الكلية في الـ11 صباحًا، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات.

عرض فرص للتوظيف في الشركة

ونشرت الصفحة الرسمية لكلية الألسن جامعة المنيا، بيانًا جاء فيه، أنّ هذا اليوم يهدف إلى منح الطلاب فرصة للاستماع إلى قيادات الشركة في مختلف التخصصات حول متطلبات سوق العمل وكيفية الاستعداد بقوة لمواكبة هذه المتطلبات، كما سيتواجد فريق الموارد البشرية بالشركة لإجراء مقابلات شخصية، وعرض فرص للتوظيف في الشركة، وإعطاء النصائح اللازمة للاستعداد للعمل بعد التخرج.

وأضافت الكلية أنّ هذا اليوم يُعد فرصة رائعة لطلابها للتعرف على متطلبات سوق العمل، واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية.

محاضرات حول متطلبات سوق العمل

وأشارت صفحة الكلية إلى أنّ يوم التوظيف سيتضمن فعاليات عدة، من بينها محاضرات حول متطلبات سوق العمل وكيفية الاستعداد لها، مقابلات شخصية مع فريق الموارد البشرية، عرض فرص للتوظيف في الشركة، تقديم النصائح اللازمة للاستعداد للعمل بعد التخرج.

وأكدت الكلية أن هذا اليوم مفتوح لجميع طلاب الكلية، وحثتهم على التسجيل فيه من خلال زيارة موقع الكلية الإلكتروني.