رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معلومات عن محطة مترو السودان بالخط الثالث الأخضر.. «3 طوابق تحت الأرض»

كتب:

كريم روماني
09:18 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
محطة مترو السودان

محطة مترو السودان

تُعد محطة السودان، أولى محطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهي محطة نفقية تقع في شارع السودان – بحي العجوزة – محافظة الجيزة، وتخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية حيث يوجد حولها جراج إمبابة ومدرسة جواد حسنى الابتدائية، ومجمع محاكم شمال الجيزة ومدينة الطالبات وشارع رشيد ومدرسة إمبابة الثانوية بنين وإدارة شمال الجيزة التعليمية وشارع العلمين ومستشفى السودان، وبالقرب من ميدان مدينة الطلبة وميدان الملكة زبيدة.

معلومات عن محطة مترو السودان 

وفق تقرير للهيئة القومية للأنفاق، تضم محطة السودان عدداً من السلالم المتحركة يبلغ عددها 17 سلماً متحركاً والتي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف، بالإضافة إلى 13 سلمًا ثابتًا وتم إنشاء 3 مصاعد مخصصة لخدمة كبار السن وذوي الهمم وتم إنشاء المحطة على 4 مستويات منها 3 طوابق تحت الأرض.

وفي سياق متصل، علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، على المحطة، قائلاً: «صُممت المحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية بأيادٍ مصرية خالصة»، موضحاً أنها خطوة مهمة عملت الدولة عليها، وستخدم المنطقة بالكامل.

وسائل النقل الجماعي الأخضر

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أن المحطة بمثابة نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والتي تسعى الدولة مُمثلة في وزارة النقل إلى التوسع فيها، لافتاً إلى أن المحطة راعت في تصميمها ذوي الاحتياجات الخاصة.

اقرأ المزيد:

تفاصيل محطة مترو السودان.. مشروع ضخم أُنجز في وقت قياسي

محطة مترو السودان بالخط الثالث الأخضر تتأهب للافتتاح الرسمي قريبا

كيف أنشأت «القومية للأنفاق» محطة مترو السودان؟.. تفاصيل مهمة 

كل ما تريد معرفته عن محطة مترو السودان بالخط الثالث.. قاربت على الافتتاح 
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.