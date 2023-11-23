معلومات عن محطة مترو السودان بالخط الثالث الأخضر.. «3 طوابق تحت الأرض»

تُعد محطة السودان، أولى محطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهي محطة نفقية تقع في شارع السودان – بحي العجوزة – محافظة الجيزة، وتخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية حيث يوجد حولها جراج إمبابة ومدرسة جواد حسنى الابتدائية، ومجمع محاكم شمال الجيزة ومدينة الطالبات وشارع رشيد ومدرسة إمبابة الثانوية بنين وإدارة شمال الجيزة التعليمية وشارع العلمين ومستشفى السودان، وبالقرب من ميدان مدينة الطلبة وميدان الملكة زبيدة.

معلومات عن محطة مترو السودان

وفق تقرير للهيئة القومية للأنفاق، تضم محطة السودان عدداً من السلالم المتحركة يبلغ عددها 17 سلماً متحركاً والتي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف، بالإضافة إلى 13 سلمًا ثابتًا وتم إنشاء 3 مصاعد مخصصة لخدمة كبار السن وذوي الهمم وتم إنشاء المحطة على 4 مستويات منها 3 طوابق تحت الأرض.

وفي سياق متصل، علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، على المحطة، قائلاً: «صُممت المحطة وفق المواصفات والمعايير العالمية بأيادٍ مصرية خالصة»، موضحاً أنها خطوة مهمة عملت الدولة عليها، وستخدم المنطقة بالكامل.

وسائل النقل الجماعي الأخضر

وأضاف «أبوخضرة» لـ«الوطن»، أن المحطة بمثابة نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والتي تسعى الدولة مُمثلة في وزارة النقل إلى التوسع فيها، لافتاً إلى أن المحطة راعت في تصميمها ذوي الاحتياجات الخاصة.