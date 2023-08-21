كل ما تريد معرفته عن محطة مترو السودان بالخط الثالث.. قاربت على الافتتاح 

قدّم المهندس خالد أحمد، مدير محطة مترو السودان شرحا تفصيليلا للأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمحطة، موضحا أن المحطة تقع بين المدرسة الصناعية الثانوية، ومدرسة الشهيد جواد حسني الرسمية للغات بشارع السودان بمنطقة إمبابة، وهي محطة نفقية، أولى محطات الجزء الثاني «3B» بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والتي تتوسط أيضاً محكمة شمال الجيزة ومدينة الطالبات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.

أعمال تنفيذ محطة مترو السودان

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه منذ حوالي 5 سنوات بدأت الهيئة القومية للأنفاق أعمال تنفيذ محطة مترو السودان، وتتكون من 3 مداخل من منسوب شارع السودان، عبارة عن 3 سلالام خرسانية و3 سلالام كهربائية حتى بلاطة التذاكر، ومن المقرر افتتاحها رسميا قريبا.

أبرز المعلومات عن محطة مترو السودان

- محطة نفقية ضمن محطات الجزء الثاني «3B» بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو

- تتكون من 3 مداخل من منسوب شارع السودان عبارة عن 3 سلالام خرسانية و3 سلالام كهربائية حتى بلاطة التذاكر.

- السلالام الكهربائية بالمحطة موزعة بشكل خدمي لجمهور الركاب

- تشغل محطة مترو السودان مساحة بطول 300 متر

- عرض محطة مترو السودان حوالي 30 متر

- جسم المحطة بالتحديد يبلغ طوله 150 متر وعرض 23 متر

- إجمالي مساحة المحطة 3542 متر مسطح

- تشتمل المحطة على 20 ماكينة تذاكر على اليمين واليسار.

- صُمم سقف المحطة من عوازل للضوضاء بمادة من الفايبر

- المحطة بها عدد من مواسير الممتدة من خزان الحريق للتعامل مباشرة مع أي حريق يمكن وقوعه بالمحطة

- المحطة مزودة بكاميرات مراقبة في كل مكان.

- حرصت الهيئة القومية للأنفاق، على تنفيذ محطة مترو السودان، وفق المواصفات والمعايير العالمية

- المحطة بالكامل مكيفة وتوفر خدمات بأعلى مستوى من الجودة

- المحطة جرى تشطيبها بخامات ذات جودة عالية