كيف أنشأت «القومية للأنفاق» محطة مترو السودان؟.. تفاصيل مهمة 

قال المهندس أحمد كمال، رئيس محطة مترو السودان بالخط الثالث للمترو، إنّه منذ عام 2017، بدأ العمل على تحويل مرافق كبيرة في شارع السودان، سواء صرف صحي أو كهرباء، إلى شوارع أخرى، كي لا يتوقف تنفيذ المشروع، وكي لا تؤثر على قاطني المنطقة من ناحية أخرى، ثم بدأت عملية تنفيذ الأثاثات العميقة منذ بداية عام 2018 وفق برنامج زمني محدد.

قياسات دورية بأجهزة قياس متقدمة

وحرصا على سلامة الوحدات السكنية المجاورة للمحطة، جرى تخصيص قسم «جيوتكنيكل» مسؤول عن مناسيب المياه الجوفية حول المشروع، بعمل قياسات دورية بأجهزة قياس متقدمة، وفق ما رواه المهندس أحمد كمال لـ«الوطن»: «لدينا نقطة ثابتة ومنسوب ثابت للعمائر بالوضع القائم ومتابعة دورية لهت، والمشروع تم تنفيذه في وقت قياسي وهو مشروع ضخم.

ونوه بأنه تم تأسيس المحطة على يد أكثر من 250 عامل مصري، لتكون ضمن مشروع هو الأول في مصر من حيث التقاطعات وهو مشروع الخط الثالث للمترو، الأطول في الشرق الأوسط والذي يربط القاهرة بالجيزة، حتى القليوبية.

سمك الخرسانة في المحطة

على جدران رصيف محطة المترو، حرصت الهيئة القومية للأنفاق، على ربطها بهوية المنطقة، حيث رسمت «شعار» للمحطة برجل بـ«عمة بيضاء» وزوجته معه.

وقال المهندس خالد أحمد، مدير المشروع لـ«الوطن»، إنّ سمك الخرسانة في المحطة يختلف حسب كل منسوب، فهناك بعض الأجزاء يصل سمكها إلى 90 سنتيمترا، والبعض الآخر 70 سنتيمترا، وآخر 20 سنتيمترا.