صحفية فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يكثف الضربات الصاروخية قبل الهدنة

قالت الصحفية الفلسطينية روان الصوراني، إن الظروف على أرض الواقع في قطاع غزة عكس ما يتم إشاعته على وسائل الإعلام، بأن هناك إبرام للهدنة، إذ أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشدد من الضربات الصاروخية على غزة، خلال الساعات الآخيرة قبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار، أو الهدنة الإنسانية التي تم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الضربات الميدانية لم تتوقف منذ صباح اليوم الأربعاء، على كافة محافظات القطاع من جنوبه لشماله.

استهداف منازل سكنية

وأضافت «الصوراني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، أنه كانت هناك مجموعة من الاستهدافات لمنازل سكنية قبل قليل، فضلا عن شن غارات من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي على وسط قطاع غزة، لافتةً إلى أن رئيس مستشفى كمال عدوان أصدر مناشدات تفيد بأن 3 أطفال خدج توفوا بعد انقطاع التيار الكهربائي وتوقف محطات التزود بالأكسجين.

حصار مستشفى كمال عدوان بقوات الاحتلال

وتابعت الصحفية الفلسطينية أن هناك طفل أصيب منذ قليل، وتم نقله إلى مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم حالياً خدمات لكل سكان شمال القطاع، بعد خروج المستشفى الإندونيسي من الخدمة، موضحةً أن مستشفى كمال عدوان محاط من قبل دبابات والمدرعات المدفعية والصاروخية وقناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي.