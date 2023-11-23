أستاذ علوم سياسية: تحفظات داخل حكومة الاحتلال على اتفاق الهدنة في غزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنَّ هناك تحفظات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق الهدنة في غزة، موضحاً: «الأمر متوقع لأنه الهدف الحالي لجيش الاحتلال هو تصعيد العمل العسكري لتحسين شروط التفاوض، والتأكيد أن إسرائيل لا تزال تواجه بالعمل العسكري، وذلك وفقاً لتصريحات بنيامين نتنياهو نفسه ووزير الدفاع وقادة تشكيلات عسكرية».

«فهمي»: قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ ستزيد حدة العمليات العسكرية على غزة

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّه قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ ستزيد حدة العمليات العسكرية على قطاع غزة، فالأولوية الأولى للمُحتل هي تحسين شروط التفاوض، خاصةً في ظل ضغوط كبيرة تم ممارستها على إسرائيل من الدول الصديقة مثل الولايات المتحدة أو حتى وسطاء يساندون القضية الفلسطينية كمصر، وسلم التنازلات بدأته إسرائيل بالفعل، وبالتالي هدفها من التصعيد إرسال رسائل لشعبها.

بدء الاحتلال سلم التنازلات

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنَّ دولة الاحتلال بعد الحديث عن عدم التفاوض أو الدخول في مفاوضات إلا بعد عودة الرهائن، تغير حديثها إلى «هدنة ممتدة إلى عدة أيام»، ثمَّ خطوة تالية، ومع بدء المحتل سلم التنازلات نتوقع أنه سيلي ذلك خطوات مهمة، جزء منها مرتبط بمخاطبة سكان المستوطنات، وسط انقسامات كبيرة قد تمتد إلى الحكومة الإسرائيلية ذاتها وتتغير مكونات الائتلاف الحكومي.

واستطرد «فهمي»، «حالة من عدم الاستقرار لدى الجانب الإسرائيلي في هذا التوقيت والوزراء المدنيين ومجلس الحرب، ينتج عنها رسائل متضاربة مثل القبول بالهدنة ومع ذلك العمليات على قطاع غزة مستمرة، وكذلك نرى المجلس العسكري يمارس التصعيد بصورة كبيرة لتأكيد الخيارات العسكرية.. هذا جزء من قواعد اللعبة الآن بإسرائيل».