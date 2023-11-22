7 استعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة في البحيرة أبرزها توفير كراسي متحركة

عقد اليوم اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات كفر الدوار، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال الانتخابات الرئاسية.

استعدادات كفر الدوار للانتخابات الرئاسية القادمة

حيث استمع رئيس المدينة إلى مديري الإدارات الخدمية التابع لها مقرات انتخابية، حول الإجراءات والتجهيزات التي تم تنفيذها من قِبل كل جهة داخل مقار اللجان التابعة لهم، لاستقبال العملية الانتخابية.

حيث وجه «قطاطو» باتخاذ الإجراءات التالية للاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة

-متابعة كافة أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المقار الانتخابية

-تمهيد الطرق المؤدية إلى مقار اللجان الانتخابية.

- توفير كراسي متحركة بالمقرات الانتخابية للتيسير على الناخبين من كبار السن

- توفير أماكن لانتظار الناخبين.

-تكثيف المرور الميداني على المقار الانتخابية للوقوف على مدى جاهزيتها.

-مراجعة مستوى النظافة والإنارة داخل وخارج المقرات.

-تذليل كافة العقبات لاستقبال العملية الانتخابية، وتوفير سُبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الأعمال ومتابعة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والمقرر إجرائها خلال أيام 10،11 ،12 من ديسمبر المقبل،