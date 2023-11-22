ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، عدة حملات تموينية على المحال التجارية، ما أسفر عن ضبط عدد من المخالفات.

ضبط مخالفات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية بمركزي دمنهور وشبراخيت عن ضبط 3 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان مواعيد التشغيل، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، إضافه إلى 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركزي الرحمانية وكوم حمادي تم ضبط 2000 كيس ملح مقلد ومغشوش، و16 عبوة مياه غازية، ومنظفات منتهية الصلاحية، و21 عبوة تونة مجهولة، و30 جوال أسمدة خاصة بوزارة الزراعه داخل أحد محلات بيع الأسمدة.

تكثيف الحملات التموينية

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع.