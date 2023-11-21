تفعيل مشروع برنامج أسرة بـ53 وحدة صحية في البحيرة

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة سحر السنباطي مدير تنفيذ الأعمال الميدانية لبرنامج أسرة.

جاءت الزيارة في إطار تفعيل مشروع برنامج أسرة، الذي تمت الموافقة عليه بالقرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2022، ضمن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية؛ لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.

تفعيل مشروع برنامج أسرة بالبحيرة

تم خلال اللقاء، الاتفاق على تفعيل البرنامج بمحافظة البحيرة، في 30 وحدة ريفية شاملة ووحدة تابعة للمبادرة الرئاسية و8 وحدات حضر، بإدارة أبو المطامير.

كما تم الاتفاق، على تنفيذ البرنامج في باقي وحدات المبادرة الرئاسية؛ لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية في عدد 15 وحدة، ليكون الإجمالي 53 وحدة صحية.