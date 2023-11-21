نائب محافظ البحيرة: حوش عيسى مدينة واعدة جاذبة للاستثمار

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن حوش عيسي، مدينة واعدة جاذبة للاستثمار، لوجود المنطقة الصناعية بها، وتوافر البنية الأساسية، وجميع المرافق، وشبكة الطرق الداخلية بها، جاء ذلك خلال تفقدها والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لعدد من المصانع بحوش عيسى.

تفقد مصنع منتجات الألبان

وتفقدا مصنع لمنتجات الألبان وتعبئة المواد الغذائية، وتجميد الخضروات، الذي يضم 4 خطوط إنتاج لمنتجات الخضر والفاكهة المجمدة والمعلبة ومنتجات الألبان، بطاقة إنتاجية 150 طن/ يوم، ويعمل به 300 موظف بين عمالة فنية وإدارية وإشرافية.

التصدير إلى الدول العربية

ويستهدف المصنع التصدير إلى الخارج، خاصة الدول العربية، حيث يتم الاعتماد فى تصنيع وتعبئة المنتجات على عناصر إنتاج ومواد خام، من مزارع معتمدة لا تستخدم المبيدات الزراعية.

كما تفقدا مصنع للاستيراد والتصدير والتصنيع والتجارة والمتخصصة فى تصنيع المراتب من الفايبر المقام على مساحة 7060م2 بطاقة إنتاجية 2 طن/ يوم بتكلفة استثمارية 200 مليون جنية ويعمل به 15 عامل.

كما تابعا خلال الجولة بمتابعة انتظام سير العمل والجودة الإنتاجية بتلك المصانع بالمنطقة الصناعية في حوش عيسى، وتابعا خطوط الإنتاج للتأكد من الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والأمان وإنتاج منتج عالى الجودة لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات.

وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبه لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات وموقعها الجغرافي المتميز، مؤكدة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية، في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة، بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.