وكيل القوى العاملة بـ«النواب»: الرئيس السيسي أنقذ مصر من فخ إرهاب الإخوان

أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونقيب العاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن محظوظًا بتولي رئاسة مصر بل إنّ مصر كانت محظوظة بتوليه رئاستها، إذ إنّه تولى زمام الحكم بعدما تدميرها على يد جماعة الإخوان الإرهابية.

السيسي انتشل مصر من فخ كبير وقعت فيه هي وأبناؤها بسبب الإرهاب

وأشارت خلال المؤتمر الذي عقدته اللجنة النقابية للعاملين بالبنوك والتأمينات، إلى أنّ الرئيس السيسي انتشل مصر من فخ كبير وقعت فيه هي وأبناؤها بسبب الإرهاب، الذي كان أكثره من الداخل وليس من الخارج، وهو أخطر الحروب التي مرت بها مصر على مر العصور، إلا أنّ وعيه جعله يعبر بمصر إلى بر الأمان من كل تلك المخاطر.

إعادة بناء مصر

وأضافت أنّ ثورة يناير لها ما لها وعليها ما عليها، وأبرز ما عليها كانت أعمال التخريب التي انتشرت في مصر، التي استغرقت الكثير من الجهود والأموال لإصلاحها، مُؤكدةً إنّ الرئيس السيسي عانى كثيرًا طوال الـ 9 سنوات الماضية لإعادة بناء مصر.

مشروعات ضخمة في كل مكان

وأوضحت أنّ الرئيس السيسي تمكن من إحداث ثورة في الإنجازات بمختلف ربوع مصر، مؤكدةً أنّ حجم المشروعات المنفذة في مصر لا يكفي الوقت لعرضها بل إنّها تحتاج لوقت مضاعف 30 مرة لعرضها، خصوصًا إنّ التنمية شملت كل القطاعات سواء اقتصادية أو بنية تحتية أو مدن ومشروعات جديدة، أو طرق وكباري، وغيرها من الإنجازات.

الرئيس السيسي رجل المرحلة الوحيد

وكشفت إنّ هناك الكثير من المخاطر والمؤامرات التي تُحاك ضد مصر في الوقت الحالي، لشق صفوفها، والرئيس السيسي رجل قوي وحكيم مخلص ومحب لبلده، داعيةً الجميع للوقوف خلفه صفًا واحدًا ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة، وإرسال رسالة إلى العالم كله للتأكيد على أنّ أبناء مصر يدًا واحدة، ويصطفون خلف قيادتهم ويدعموا كل قراراتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذي عقدته نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، بالاشتراك مع حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم.