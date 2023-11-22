عاطف مغاوري: الرئيس السيسي حذر كثيرا من تصاعد الأزمة في غزة

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب أشاد بالإعلام المصري وقدرته على إظهار الحقيقة في وقت اختفت فيه الموضوعية، مشيرا إلى أن القيادة المصرية والحكومة وأجهزة الدولة خاضت معركة شرسة دبلوماسيا وسياسيا من خلال الضغوط التي جرى ممارستها على مصر ومازالت تمارس حتى الآن.

رسالة مصر ثابتة وواضحة

أضاف «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» عبر فضائية «dmc»، أن رسالة مصر ثابتة وواضحة وتشهد تحركات سياسية ودبلوماسية تجاه القضية الفلسطينية، سواء كان على مستوى الرئيس أو الحكومة أو البرلمان والشعب المصري، رئيس الوزراء عرض الإجراءات الحكومية بمختلف مستويات مؤسسات الدولة، لتوفير الدعم اللوجيستي للأشقاء في فلسطين، سواء الإغاثي أو الصحي وغيرها، وهذا دور مصر دائما.

أهمية كلمة الرئيس السيسي أمام بريكس

وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى أمام قمة البريكس الافتراضية التي دعت له دولة جنوب أفريقيا باعتبارها رئيسة الدورة الحالية، كلمة محددة المعالم وتحمل الكثير من الرسائل، ويؤكد ان استمرار هذه الجريمة والقتل في غزة سيجعل الأمور تتصاعد وتتسع لتمشل المنطقة كلها».