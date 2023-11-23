«المهن الطبية» يفتح التسجيل في مشروع علاج الأطباء.. 7 مميزات

أعلن اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، والصيادلة، والأسنان، والأطباء البيطريين)، فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الأطباء، والتجديد والإضافة.

موعد الاشتراك في مشروع علاج الأطباء

وأوضح الاتحاد أنّ الاشتراك في مشروع علاج الأطباء يبدأ من اليوم الخميس حتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الاستفادة من بداية العام الجديد، مشيرًا إلى أنّ المشروع قد يعلن عن فتح باب الاشتراك لفترات استثنائية خلال عام 2024، عبر منصاته الإلكترونية.

شروط الاشتراك في مشروع علاج الأطباء

من ناحيته، أكّد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام مساعد اتحاد نقابات المهن الطبية وأمين صندوق نقابة الأطباء، اتخاذ مجلس الاتحاد حزمة من القرارات المهمة في جلساته الأخيرة، تزامنًا مع إعلان بدء فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2024 والتي تمثلت في: