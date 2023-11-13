اتحاد المهن الطبية يخصص رقما للخط الساخن للرد على استفسارات الأعضاء

خصص اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات «الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة»، رقما للخط الساخن للرد على كافة أسئلة واستفسارات الأعضاء حول مشروع العلاج والمعاشات والإعانات المقدمة من اتحاد نقابات المهن الطبية.

وأكد الاتحاد أن تلك الخدمة تكون من خلال الاتصال على الخط الساخن 15603 من الأحد إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.

معاشات اتحاد المهن الطبية

وكانت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور محمد علاء الأمين العام للاتحاد، أعلنت عن بدء تحويل معاشات الأعضاء دفعة نوفمبر عن أشهر (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر) 2023، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" وورثتهم.

وذكرت أنه بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم حوالى 119534 عضواً، فيما بلغ إجمالي قيمة معاش الأعضاء وأسرهم حوالى 460 مليون جنيه، ويصرف المعاش إجمالاً كل ثلاثة أشهر في منتصف أشهر ( فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر) من كل عام، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد، على أن يقوم العضو الأساسي بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.