بالأسماء.. تشكيل مجلس اتحاد المهن الطبية الجديد بمحافظة الدقهلية

عقد مجلس اتحاد المهن الطبية بمحافظة الدقهلية، اليوم، اجتماعا لأعضاء المجلس بمقر نقابة الصيادلة بمدينة طلخا، برئاسة الدكتور علي توفيق رئيس الاتحاد ونقيب أطباء الدقهلية، لتشكيل مجلس الاتحاد الجديد وأعضاء هيئة المكتب.

تشكيل مجلس اتحاد المهن الطبية الجديد بالدقهلية

وأصدر مجلس اتحاد المهن الطبية بمحافظة الدقهلية اليوم، بيانا أكد فيه أنه تقرر تشكيل المجلس الجديد والذي يضم نقيب أطباء الدقهلية، ونقيب أطباء الأسنان، ونقيب الصيادلة، ونقيب الأطباء البيطريين، على النحو التالي:

أسماء مجلس اتحاد المهن الطبية الجديد بمحافظة الدقهلية

- الدكتور حاتم الجندي، النائب الأول لرئاسة اتحاد المهن الطبية بالدقهلية ونقيب أطباء الأسنان بالدقهلية.

- الدكتور سعيد شمعة، النائب الثاني لرئاسة اتحاد المهن الطبية بالدقهلية ونقيب صيادلة الدقهلية.

- الدكتور محمد جبر، النائب الثالث لرئاسة اتحاد المهن الطبية بالدقهلية ونقيب الأطباء البيطريين بالدقهلية.

- الدكتور محمد مصباح، أمينا عاما لاتحاد المهن الطبية بالدقهلية وأمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية.

- الدكتورة منى راشد، أمينا لصندوق لاتحاد المهن الطبية بالدقهلية وأمين صندوق نقابة صيادلة الدقهلية.

- الدكتور أحمد عصام، أمينا عاما مساعدا لاتحاد المهن الطبية بالدقهلية، وأمين عام نقابة الأطباء بالدقهلية.

- الدكتور حسام رفعت، أمين صندوق مساعد لاتحاد المهن الطبية بالدقهلية وأمين عام نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية.

- الدكتور منال فريد، عضو مجلس اتحاد المهن الطبية بالدقهلية وأمين عام نقابة صيادلة الدقهلية.

- الدكتورة عبير عبد القادر، عضو مجلس اتحاد المهن الطبية بالدقهلية أمين صندوق نقابة الأطباء بالدقهلية.

- الدكتور محمد القلا، عضو مجلس اتحاد المهن الطبية بالدقهلية وأمين عام مساعد بنقابة أطباء أسنان الدقهلية.

- الدكتور أحمد شوقي، عضو مجلس اتحاد المهن الطبية بالدقهلية وأمين عام نقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية.