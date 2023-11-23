«عشان تتخلص من الهم والضيق».. أدعية دينية رددها باستمرار

أوقات عديدة يتعرض بعض الأشخاص لنوبات من الضيق، قد تكون نتيجة الضغوط النفسية التي تتعلق بالعمل والأسرة، أو ناجمة عن آلام ومشاكل صحية، ولأن الدعاء يعد من أفضل طرق العبادة التي يلجأ إليها الناس في مختلف الأوقات فهناك العديد من الأدعية الدينية التي يمكن ترديدها بنية التخلص من نوبات الضيق.

دعاء لتخلص من الضيق والهم

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أفضل الأدعية الدينية التي يمكن أن يرددها الشخص إذ نزل به هم أوحزن ويدعو بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، إذ كان يقول إذا حَزَبَهُ أمرٌ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيث» أخرجه الإمام الترمذي في «سننه» عن أنس رضي الله عنه.

ومن الأدعية التي تخلص من الضيق والحزن هى «اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ»، بحسب ما ذكرته دار الإفتاء المصرية، كما أن يجب أن يردد المسلم «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

أدعية دينية

ومن الأدعية الدينية التي يمكن أن يرددها المسلم وقت غضبه وثوران مشاعره بنية أن يمنحه الله الهدوء والسكينة والتروي هى:

- «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السّموات والأرض، وربّ العرش العظيم».

- «اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ».

- «اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَهُ، وَخَيرَ أيامي يَوماً ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير».