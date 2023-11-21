«الإفتاء» تنشر دعاء خاص لأهل غزة: اللهم نستودعك بيت المقدس (فيديو)

نشرت دار الإفتاء المصرية، دعاء موجها إلى أهل فلسطين، بعد الاعتداء الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال، وذلك في مقطع فيديو عبر قناتها على موقع «يوتيوب».

دعاء لأهل غزة

وجاء في دعاء دار الإفتاء المصرية لأهل غزة: «اللهم إنّ أهلنا قد ظلموا بغير حق، وأخرجوا من ديارهم، ومنعوا من الصلاة في مسجدك المقدس، اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم، وردهم إلى ديارهم ومسجدهم آمنين».

دعاء للقدس وبيت المقدس

وتابع دعاء «الإفتاء» لأهل غزة: «اللهم استودعك بيت المقدس، وأهل القدس وكل فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يارب العالمين، اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الرحمين، نسألك لأهل فلسطين النصر على من عادهم، عاجلا غير آجل يارب العالمين».

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أنّ الدعاء والإيمان بالآخرة يعززان القضية الفلسطينية، ويمنحان الشعب الفلسطيني الأمل في تحقيق العدالة والنصر.

جاء ذلك في بيان صادر عن دار الإفتاء، رصد فيه موقف الشارع المصري تجاه القضية الفلسطينية، إذ ظهر لدى جموع المصريين الشعور بحالة من الظلم الدولي وفقدان العدالة تجاه هذه القضية، وذلك بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها والاستيطان فيها، وممارسته سياسة القمع والقتل بحق الفلسطينيين.