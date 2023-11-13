«الإفتاء» توضح صيغة دعاء الرعد.. «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده»

يعد دعاء الرعد والبرق من الأمور التي يحرص المسلمون على معرفتها وحفظها وترديدها، خاصة بالتزامن مع قرب حلول فصل الشتاء، حيث شهدت القاهرة والجيزة وعدد من محافظات الجمهورية تساقط الأمطار المصحوبة بالرعد، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي صيغة دعاء الرعد والبرق وفقا لما ورد في السنة النبوية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

دعاء الرعد

وحول صيغة دعاء الرعد ووفقاً لدار الإفتاء جاءت على النحو التالي:

يروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال «الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره»، وعن ابن عباس رضى الله عنه «الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله».

صيغة أخرى لدعاء الرعد

ومنها أيضا: «عن أدعية الرعد عن عبد الله بن الزبير- رضى الله عنه - موقوفا عليه أنه كان إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض». رواه البخارى.

وجاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المطر قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا»- رواه البخاري والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر. قال الله تعالى: { أو كصيبٍ من السماء }.

الأدعية المستحبة عند حدوث الرعد والبرق

- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اللهم صلح لي دنياي التي فيها معاشي، اللهم أصلح لي آخرتي التي فيها معادي، اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، اللهم اجعل الموت راحة لي من كل شر.

- اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وينفرج به كل كرب وتقضى به حوائجنا وننال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم.

دعاء سقوط المطر والرعد والبرق

- اللهم إني اعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي القيوم الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا البلاء، إنك على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى الدرجات سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

- اللهم اغفر لي، واعف عني، وعافني، واهدني إلى الصراط المستقيم، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، استغفر الله عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر لي وللمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات.