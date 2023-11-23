كارثة جديدة تهدد غزة.. فيضان مدمر يحصد مزيدا من الأرواح

لاتزال المخاطر تهدد قطاع غزة، في ظل الحرب المستمرة لما يقرب الشهر ونصف، وتحديدا منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، في ظل دخول فصل الشتاء.

ومع الحصار الذي تعيشه غزة وسط نيران الحرب، وجدت بلدية مدينة غزة أمام كارثة جديدة، بعدما أصبحت مهددة بوقوع فيضان مدمر بسبب نقص الوقود.

كارثة جديدة تهدد غزة.. ماذا يحدث في بركة الشيخ رضوان؟

تحذيرات كبرى أطلقتها لجنة الطوارئ ببلدية غزة خلال الساعات الماضية، محذرة من خطورة تلوث الخزان الجوفي في منطقة بركة الشيخ رضوان، فضلا عن مخاوف وقوع فيضان بعد أن امتلأت البركة بمياه الأمطار، في ظل توقف المضخات بسبب نقص الوقود.

انتشار الأوبئة وتدمير أحياء.. خطر جديد يهدد غزة بسبب الحرب

قصف الاحتلال الذي استهدف محطات الوقود، تسبب في وصول المياه العادمة إلى بركة الشيخ رضوان، ما يهدد بتسرب المياه إلى الخزان الجوفي، لتطلق شرارة الانذارات بحدوث كارثة بيئية قد تتسبب في انتشار الأوبئة.

بركة الشيخ رضوان التي تقع في أكثر المناطق انخفاضا في مدينة غزة، ما يجعل وصول مياه الأمطار وامتلائها به سريعا، تضم عدد كبير من السكان، ما يهدد أرواحهم حال حدوث فيضان سيتسبب في غرق أحياء سكنية، بحسب تصريحات حسني مهنا المتحدث باسم بلدية مدينة غزة لـ «سكاي نيوز».

وأشار «مهنا» إلى أن هناك حالة قلق شديدة من وقوع خسائر في الأرواح، فضلا عن انتشار الحشرات ما ينذر بكارثة بيئية وصحية، مناشدا بضرورة توفير الوقود بأقصى سرعة لتفادي وقوع الكارثة.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي مضخات سحب المياه، ما أدى لتوقفها عن العمل، في ظل القصف المستمر من العدوان، فضلا عن نفاد الوقود، والذي بات يهدد المدينة بكارثة كبرى خلال الأيام القادمة وتحديدا مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار بكثافة.