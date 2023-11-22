أمين عام «حماة الوطن»: سياسة مصر الخارجية أسهمت في هدنة غزة الإنسانية

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب «حماة الوطن» ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن ما تحقق من إنجازات ومشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية ورياضية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا سائرون على الطريق الصحيح، وهو طريق الجمهورية الجديدة، رغم التحديات والصعوبات التي واجهت وتواجه الدولة المصرية.

أكد نصير في كلمته خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده حزب «حماة الوطن» بمحافظة البحيرة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات المقبلة، على أن نجاح سياسة مصر الخارجية فرضت على الاحتلال الإسرائيلي، هدنة إنسانية في قطاع غزة، رغم أنه كان يسعى إلى تطبيق سياسة الأرض المحروقة التي تسببت في استشهاد الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء.

ودعا أمين عام «حماة الوطن» جموع الشعب المصري إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم باعتباره حقا وواجبا على كل مصري ومصرية من أجل بناء مصر الحديثة.