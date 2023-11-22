خالد أبوبكر: الوساطة المصرية للهدنة في غزة أصبحت حديث العالم

قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر، إن الوساطة المصرية القطرية والتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، أصبحت حديث العالم بأكمله، إذ تتطبق هذه الهدنة صباح الخميس ولمدة 4 أيام.

أضاف «أبوبكر»، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، أن مصر وقطر استطاعتا خلق هدنة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وأصبح ذلك حديث كل وكالات الأنباء في العالم، مشددًا: «العالم أعطانا اليوم شهادة حقيقية بأن مصر هي المنوط بها الحديث عن العمل اليومي، اللحظى للقضية الفلسطينية.. اللي فاوض نقوله كتر خيرك.. منحتنا وقت نشم نفسنا ونفكر».

المفاوضات شاقة ولم تكن سهلة

وشدد خالد أبوبكر، على أن المفاوضات شاقة ولم تكن سهلة، وهذه الهدنة ليست كل الطموح والأمل والعدل، ولكنها خطوة في ضوء الممكن.