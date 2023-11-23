رنا سماحة عن تأجيل ألبومها الجديد: الأوضاع في غزة غير مناسبة لطرح أعمال غنائية

أبدت الفنانة رنا سماحة، تضامنها الكامل مع أهالي غزة، في تلك الحرب التي يتعرضون لها منذ 7 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 14 ألف شهيد على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت رنا سماحة، لـ«الوطن»، إنها كانت تواصل التحضير لميني ألبوم جديد، وكان من المُفترض طرحه تباعًا قبل أسابيع، إذ جرى الانتهاء من تسجيل أغنيتين بشكلٍ نهائي، وتواصل التحضير على باقي المشاريع.

وأوضحت أنها قررت تأجيل تلك الأغاني، لحين هدوء الأوضاع في قطاع غزة، لاسيما وأنّ الأجواء في تلك الفترة لا تتناسب مع طرح أعمال غنائية.

وكانت الفنانة رنا سماحة، أعلنت مؤخرًا عبر ستوري على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، منذ أيام، توقف نشاطها الفني بسبب تأثرها بما يحدث لفلسطين قائلة: «سامحوني، مش قادرة أكون فرفوشة وأضحك وأغني، مش عارفة أصدر طاقة إيجابية وفرحة وسعادة، مش قادرة أكون جزء من مناسباتكم ولا عارفة حتى أهني وأبارك».

وأضافت «مش عارفة أنزل صور وأنا بضحك، ولا أشارككم إنجازاتي اليومية لأنها مش موجودة حاليا، مش عارفة أعمل حاجة غير إني أدعي وأدعم وأحاول أعمل أي حاجة تزيل الغمة اللي إحنا فيها، فاستحملوني وسامحوني على التقصير، عفوًا، أنا خارج الخدمة».