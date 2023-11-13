رسالة مؤثرة من رنا سماحة لنجلها: «أرى العالم فقط بعيونه»

نشرت الفنانة رنا سماحة فيديو لها رفقة نجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلقت رنا على الفيديو المنشور: «يعتقدون أنني الأمان والحماية له، ولا يعرفون أنني اختبئ في حضنه كل ليلة من جنون العالم والبشر، لا يعرفون أنني أرى العالم فقط بعيونه، لا يعرفون أنه بهجتي وسعادتي، لا يعرفون أنه الحياة».

رنا سماحة عن ابنها: أرى العالم بعيونه

رنا سماحة توقف نشاطها الفني دعما لفلسطين

وأعلنت الفنانة رنا سماحة عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، منذ أيام توقف نشاطها الفني بسبب تأثرها بما يحدث لفلسطين قائلة: «سامحوني، مش قادرة أكون فرفوشة وأضحك وأغني، مش عارفة أصدر طاقة إيجابية وفرحة وسعادة، مش قادرة أكون جزء من مناسباتكم ولا عارفة حتى أهني وأبارك، مش عارفة أنزل صور وأنا بضحك، ولا أشارككم إنجازاتي اليومية لأنها مش موجودة حاليا، مش عارفة أعمل حاجة غير إني أدعي وأدعم وأحاول أعمل أي حاجة تزيل الغمة اللي إحنا فيها، فاستحملوني وسامحوني على التقصير، عفوًا، أنا خارج الخدمة».