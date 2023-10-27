رنا سماحة تزور مستشفى بهية لدعم مريضات السرطان

شاركت الفنانة رنا سماحة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» جمهورها مجموعة صور من زيارتها لمستشفى بهية لمريضات السرطان.

وعلقت سماحة على الصور قائلة: «من أقرب الأماكن لقلبي بهية وأول زيارة لفرع الشيخ زايد، وأنا سعيدة جدًا إنه الحمد لله وبفضل تبرعاتكم بقى موجود بس لسه محتاج تجهيزات كتير وأنتوا قدها».

رنا سماحة توقف نشاطها الفني دعما لفلسطين

أعلنت الفنانة رنا سماحة عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، منذ أيام توقف نشاطها الفني بسبب تأثرها بما يحدث لفلسطين قائلة: «سامحوني، مش قادرة أكون فرفوشة وأضحك وأغني. مش عارفة أصدر طاقة إيجابية وفرحة وسعادة. مش قادرة أكون جزء من مناسباتكم ولا عارفة حتى أهني وأبارك. مش عارفة أنزل صور وأنا بضحك. ولا أشارككم إنجازاتي اليومية لأنها مش موجودة حاليا. مش عارفة أعمل حاجة غير أن أدعي وأدعم وأحاول أعمل أي حاجة تزيل الغمة اللي احنا فيها. فاستحملوني وسامحوني على التقصير. عفوًا، أنا خارج الخدمة».