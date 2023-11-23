دبلوماسي سابق: الهدنة الإنسانية في غزة تعطي الأمل في وقف دائم لإطلاق النار

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه على مدار الأسبوعين الماضيين كثفت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية جهودهم للوصول لهذا الاتفاق والصفقة، إذ تم عقد العديد من الجولات والمباحثات والاجتماعات، التي بدأت من القاهرة، وتم فيها البحث مع عدد من المسؤولين من حركة المقاومة حماس، ومن الجانب الآخر من تل أبيب، بتواجد مسؤولين من الولايات المتحدة، بهدف تذليل كافة العقبات الموجودة لإتمام الهدنة الإنسانية وحدوث صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين.

مصر تحمل لواء القضية الفلسطينية

وأكد خلال تصريحات لجريدة «الوطن»، أنّ مصر تحمل لواء القضية الفلسطينية منذ البداية، وأنها تتدخل منذ عقود، موضحًا امتلاك مصر خبرات موسعة في ملف الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، لافتا إلى أن مصر تتحيز للجانب الفلسطيني ولكن هذا لم يمنع أن تحظى بالثقل السياسي في المنطقة.

أول انفراجة حقيقية في القطاع

وشدد على أن حدوث هدنة في قطاع غزة يعد أول انفراجه حقيقة في الصراع القائم منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسيكون بمثابة أمل لجميع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم عملية وقف إطلاق النار الدائم في القطاع، ووقف الممارسات العدوانية التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ضرورة إدخال المساعدات

وأشار إلى أن الجزء الأهم في الاتفاقية التي تم إقرارها، هي إدخال كافة المساعدات الإنسانية وعلى رأسها الوقود، الذي مُنع إدخاله لمدة تجاوزت الأربعين يومًا، بالإضافة إلي المساعدات الإنسانية والإغاثية والتي سيتم توصيلها لكافة أنحاء القطاع، بعدما كانت دولة الاحتلال تمارس ضغوط واسعة وتمنع وصول أي مساعدات إلى مئات الآلاف من الفلسطينيين ممن عانوا من القصف والغارات على مدار أسابيع.