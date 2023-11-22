أمين «مستقبل وطن» بأسيوط: مصر تحتاج رئيسا أمينا مثل السيسي

قال المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي يواجه تحديات كبيرة من أجل الوطن والدولة المصرية في مختلف الاتجاهات وأن مصر تحتاج رئيسا أمينًا مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنطقة أرض الملاعب بحضور الالاف من اهالي قري ومراكز محافظة أسيوط.

مواجهة الأرهاب

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، خلال كلمته أن مصر خلال الفترة المقبلة تحتاج رئيس مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي كونه رجل أمين علي مصر ويكفيه أنه خلال ثورة 30 يونيو قدم نفسه فدائا للدولة المصرية وواجه الأرهاب والتحديات المختلفة داخليا وخارجيا ويكفيه أنه وضح حياته رهينة من أجل الدولة المصرية.

القضية الفلسطينية

وأشار «عمر» أنه حاليا السيسي، يواجه حرب تحدي من أجل سيناء، ومصر والقضية الفلسطينية ومخطط تهجير الفلسطينيين، وواجب على الجميع الوقوف خلفه، من أجل هذا الوطن، وعايزين نقول «احنا الأسايطة بنحبك يا سيسي».