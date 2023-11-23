«الشقنقيري»: المرشح الرئاسي حازم عمر يملك رؤية لإدارة كل ملفات الدولة

قال زاهر الشقنقيري، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، إن حزب الشعب الجمهوري تأسس في 2012، والأحزاب تسعى للحكم، وهذا هو الفرق بينها وبين أي كيان آخر، والحزب أعلن بأنه سيدفع بمرشح رئاسي خلال مرحلة محددة حتى يكون الحزب قد نضج سياسيا وتعامل مع كل الملفات الخاصة بالدولة.

الحزب يدرك كل ملفات الدولة على مختلف الأصعدة

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية أون: «لدينا 67 نائبا موزعين على كل اللجان النوعية، وبالتالي هناك اشتباك دائم مع كل الملفات التي تخص الدولة»، مشيرا إلى أنه هناك 200 مقر للحزب وقاعدة حزبية عريضة ظهرت في موضوع التوكيلات على الناحية التنظيمية، لذلك أصبح الحزب محتكا بكل القضايا ويملك قاعدة شعبية، ومن ثم تم التصويت ديمقراطيا داخل الحزب على الدفع بمرشح أو عدم الدفع فكان الأغلبية تريد الدفع بمرشح بالانتخابات الرئاسية.

وتابع: «نملك دراسة لكل الملفات الموجودة على الساحة سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية منذ سنوات طويلة، والبرنامج الانتخابي مُصاغ بواسطة خبراء من داخل وخارج الحزب، والمرشح الرئاسي حازم عمر يملك رؤية لإدارة كل ملفات الدولة في حالة فوزه بالرئاسة».