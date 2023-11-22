حازم عمر: ترشحي للرئاسة جاء بعد دراسة.. ولن نغامر بمستقبل 105 ملايين مصري

قال المهندس حازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري» والمُرشح الرئاسي، إنَّ مجموعة المؤسسين للحزب يتبنون منذ البداية نظاما محددا وجدولا زمنيا للأهداف وخطة للعمل، وكرئيس للحزب «أتبنى نظرية التحرك الهادئ في العمل السياسي، وأحرص على العمل في هدوء للوصول إلى الأهداف بشكل أفضل دون نزاع لتحقيق أفضل الممكن».

«عمر»: استهدفنا التواجد القوي على الأرض وصقل خبرات الأعضاء والكوادر

أضاف «عمر»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على قناة «الحياة»، أنَّ الحزب منذ بداية تأسيسه استهدف التواجد القوي على الأرض بجانب صقل خبرات أعضائه وكوادره عبر الاشتباك مع كل الملفات المصرية، وذلك لكي نكون مؤهلين لتولي المسؤولية في المستقبل.

نسعى إلى جذب كوادر تتوافق معنا في الفكر

وتابع المرشح الرئاسي: «الانتقائية للأعضاء والكوادر والتوافق وأسلوب إدارة الحزب جعلتنا الأقل بين الأحزاب في مصر من ناحية الخلافات والانقسامات الداخلية، ودوما نسعى إلى جذب كوادر تتوافق معنا في هذا الفكر وننتقي كوادرنا التنظيمية أو النيابية لتحقيق الأهداف متوسطة وبعيدة المدى».

نزولنا للانتخابات الحالية بهدف المنافسة الجادة

أكد «عمر»، أنَّ دخول الحزب غمار الانتخابات الرئاسية الحالية جاء وفقاً لخطط واستراتيجية،: «نسعى بشكل جدي للفوز ولدينا برنامج رئاسي مدروس، وترشحي للانتخابات الرئاسية خطوة على طريق الديمقراطية في مصر، وبداية التغير نحو الديمقراطية، والديمقراطية مسار ولا تختذل في قرار».

وتابع: «لم نطرح الفكرة إلا بعد شعورنا بالنضج السياسي ومرحلة الجاهزية لتولي المسؤولية وبالتالي نزولنا للانتخابات الحالية بهدف المنافسة الجادة، وجديتنا قد تغير من الفكر والنتائج ومن سلوك المواطنين، وإذا وفقنا فنحن جاهزون ولن نغامر بمستقبل 105 ملايين مواطن».