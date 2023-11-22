حازم عمر: حزب الشعب الجمهوري ضمن تيار يسار الوسط ويؤمن بالليبرالية الاجتماعية

قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والمُرشح الرئاسي، إنَّ احتياج الشارع والمواطن والأسرة المصرية إلى أداء اقتصادي مختلف عن الحالي دفع الحزب لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنَّ ممارسة العمل الأهلي جزء من اكتساب الشعبية وتوسيع القاعدة وليس الأساس لعمل الأحزاب.

حازم عمر: نؤمن بالعمل الأهلي كنوع من التكافل

أضاف «عمر»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على قناة «الحياة»، أنَّ الحزب مؤمن بالعمل الأهلي كنوع من التكافل وسد الفجوة قبل أن يكون الهدف منه تعظيم المكاسب الانتخابية وفقط، موضحاً: «لا نعلن عنه ولا نفعله وقت الانتخابات مثلاً، وهدفنا الأساسي منه خيري.. لضمائرنا طالما هناك فجوة بين الاحتياج وما هو متاح».

المرشح الرئاسي: نميل لتيار يسار الوسط

وتابع المرشح الرئاسي، بأنَّ الأيديولوجية التي ينطلق منها عمل الحزب ويستند إليها هي «يسار الوسط»، قائلاً: «حزبنا يسار وسط، أي ليبرالي اجتماعي، يسار الوسط أو وسط يميل قليلاً نحو اليسار وأشبه ما نكون للحزب الديمقراطي الأمريكي، فأمريكا دولة ليبرالية ولديها الحزب ليبرالي المؤمن بالقطاع الخاص، مثلنا».

ويرى أنَّ اليسار أثبت في القرن الماضي عدم نجاحه عالمياً، بدءاً من الاشتراكية والشيوعية التي لم تصمد وكذلك الرأسمالية في البلدان التي لها محددات، وحزبنا يعرف المحددات جيداً وبرنامجنا يعمل وفقا لمحددات مثل معدلات البطالة والفقر والتي إذا زادت عن نسبة محددة فلابد من برامج حماية لبعض الفئات.