حازم عمر: اختلف مع الإخوان.. ودخولهم انتخابات 2012 «خطيئة سياسية لا تغتفر»

قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والمُرشح الرئاسي، إنَّ خلافه الأساسي مع الإخوان، كان عدم جاهزيتهم لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في عام 2012، ورغم ذلك تقدموا بمرشح رئاسي و«لعبوا قمار على مستقبل مصر وشعب بأكمله، وكانت خطيئة سياسية لا تغتفر».

حازم عمر: الحزب يمتلك الجاهزية لتولي المسؤولية

أضاف «عمر»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على قناة «الحياة»، أنَّ جماعة الإخوان خطيئتهم أنهم لم يمتلكوا دراسة ودراية كافية أو يصقلوا أنفسهم بالخبرات المؤهلة لأن يقودوا دولة بحجم مصر، بخلاف حزبه الذي يمتلك الجاهزية لتولي المسؤولية وأساس عمله السياسي هو البعد عن الاستقطاب.

المرشح الرئاسي: لدينا خبرات متراكمة من 10 سنوات عمل سياسي

وتابع المرشح الرئاسي: «لدي شعور كبير بالمسؤولية، والحزب لديه تنظيم وفريق وبرنامج حزبي وقواعد شعبية اكتسبها على مدار 10 سنوات من العمل السياسي المصري وخبرات انتخابية تكونت.. نمتلك الحد الأدنى الذي يؤهلنا للمنافسة.. أنا مؤمن ببرنامجي الانتخابي وأثق فيه».

حازم عمر: نخطط لأهداف اقتصادية بحته

ورأى أنَّ الشعب المصري والدولة المصرية في حالة استقرار، وآن الأوان الانتقال إلى أهداف وأولويات مختلفة، قائلاً: «الأهداف السابقة للدولة كانت أمنية بامتياز نتيجة تقلبات سياسية عنيفة للدولة بسبب أحداث 2011 و2013، والوضع الحالي يُملي علينا أهدافاً اقتصادية بحته تتماشى مع التحديات الاقتصادية الطارئة، كما أنه آن الأوان أن ندعم البنية الديمقراطية وآليات الانتقال السلمي للسلطة».