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بدء إضراب الصحفيين بمكتب رويترز في القاهرة.. والنقابة تتدخل

كتب:

هاجر عمر
02:58 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
وكالة رويترز

وكالة رويترز

بدأ إضراب الصحفيين بمكتب رويترز بالقاهرة وفقاً لنبأ عاجل، أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

توقف النشرة العربية لمدة 24 ساعة في «رويترز»

وأرسلت رويترز إخطارا للمشتركين بتوقف النشرة العربية لمدة 24 ساعة وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفد من «الصحفيين» يزور مكتب رويترز غدا للتضامن مع الزملاء

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن وفدا من النقابة يزور غدا مكتب رويترز بالقاهرة للتضامن مع مطالبهم. 

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن الإضراب يرجع للأجور غير العادلة في «رويترز»، مشيرا إلى أن الزملاء بالوكالة كانوا يتفاوصون على الأمر على مدار 5 أشهر.

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