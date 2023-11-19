«رويترز»: هجوم روسي يقطع الكهرباء عن 400 بلدة في أوكرانيا

ذكر مسؤولون أوكرانيون أن روسيا قامت بضرب منشآت تحتية في أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة خلال الليل، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 بلدة وقرية في جنوب وجنوب شرق وشمال البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

إسقاط 29 طائرة

وأشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالقوات الجوية لإسقاطها 29 من بين 38 طائرة من طراز «شاهد» في عدة مناطق أوكرانية خلال الفترة من الثامنة مساءً يوم الجمعة حتى الرابعة صباحًا يوم السبت.

وفي خطابه المصور المسائي، أعرب الرئيس زيلينسكي عن تقديره للقوات الأوكرانية قائلاً: «دقتكم يا رجال هي حرفياً ما تمنح الحياة لأوكرانيا»، ومع ذلك، حذر من أنه «كلما اقتربنا من فصل الشتاء، سيحاول الروس جعل الضربات أشد».

وأفادت وزارة الطاقة بأن هناك كمية كافية من الكهرباء في الشبكة لتلبية احتياجات البلاد، ومع ذلك، نتيجة للضربات التي تعرضت لها الشبكة من قبل الطائرات المسيرة، فإن الكهرباء قد انقطعت عن 1550 مستهلك بسبب الأضرار الناجمة عن ذلك.

قطع التيار الكهربائي في 416 منطقة سكنية

ووفقًا للوزارة، قطع التيار الكهربائي في 416 منطقة سكنية في منطقة أوديسا بالجنوب ومنطقة زابوريجيا في الجنوب الشرقي بسبب الهجمات، كما تم الإبلاغ عن أضرار في مصفاة نفط في منطقة أوديسا، وأكدت القيادة العسكرية الجنوبية في بيان نشر على تطبيق تيليجرام أن مبنى إداري أصيب أيضًا وتعرض مدني للإصابة في الضربة.

وأفاد الجيش بأن اثنين من المباني التحتية تعرضت للتضرر في منطقة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا على الحدود مع روسيا وروسيا البيضاء خلال الهجوم الذي وقع في الليلة الماضية، ووفقًا للوزارة، تم قطع التيار الكهربائي في ست مناطق سكنية في تشيرنيهيف.

وأفاد المسؤولون أن الهجوم الثاني منذ بداية الشهر الجاري استهدف أيضًا العاصمة كييف بواسطة الطائرات المسيرة، وأضافوا أن جميع الطائرات المسيرة التي اقتربت من العاصمة تم إسقاطها.