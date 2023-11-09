«رويترز»: سقوط مُسيَّرة أمريكية من طراز إم.كيو-9 قرب سواحل اليمن

أفادت رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي، عبر نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، سقوط مسيرة أمريكية من طراز إم.كيو-9 قرب سواحل اليمن.

استشهاد 12 فلسطينيا

وكانت قوات الاحتلال، في وقت سابق، استهدفت أحد المنازل في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 29 آخرين بينهم حالات خطيرة.

واستُشهد مواطن فلسطيني وأصيب العشرات في قصف على منزل بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استهدفت غارات عنيفة منازل ورياض أطفال وبنى تحتية في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس تجاوز حصيلة الشهداء والجرحى 10 آلاف شهيد، وأكثر من 24 ألف مصاب.