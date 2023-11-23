تسهيلات مالية للمصريين بالسعودية في أيام الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

اتفقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع ممثلي البنك العربي الوطني، خلال أيام الانتخابات الرئاسية الثلاثة وهي 1 و2 و3 ديسمبر 2023، على مزايا جديدة يحصل عليها المصريون المغتربون بالمملكة العربية السعودية، وهذا في إطار حملة شارك بصوتك.

مزايا وتسهيلات جديدة للجالية المصرية بالسعودية

وقالت السفيرة سها جندي، إن الجالية المصرية بالسعودية تحصل على تحويل أي أموال إلى مصر، بأي كمية دون أي مصاريف أو رسوم على الإطلاق، وحظي هذا الموقف بتأييد كبير من المشاركين، وذلك بعد إعلان ممثلي البنك العربي الوطني التواجد داخل القنصلية المصرية في جدة خلال أيام الانتخابات الـ 3 أيضًا، لتتم عملية تحويل أموال الجالية المصرية بأي كمية وبدون أي رسوم.

تحويل أموال للجالية المصرية بالسعودية بدون أي مصاريف خلال أيام التصويت

وأشادت وزيرة الهجرة خلال لقائها بعدد من أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بهذا الموقف الوطني لخدمة المصريين المغتربين، متمنية أن يحذو باقي البنوك حذوه، وذلك بهدف التيسير على المصريين بالخارج لتحويل أموالهم لأسرهم في الخارج.