14 جنيها انخفاضا في سعر السكر بالسلع التموينية لشهر ديسمبر.. اعرف موعد الصرف

صرح مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة قررت تثبيت أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا على ثبات سعر السكر والأرز والمكرونة، لافتا إلى أن سعر السكر في قائمة السلع التموينية بـ 12.60 جنيه، وفي المنافذ والمجمعات الاسهتلاكية بـ 27 جنيها، وبهذا يعتبر الفرق بحوالي 14 جنيها من حيث الانخفاض.

وأضاف المصدر خلال حديثه لـ «الوطن»، أنه مقرر صرف التموين بعد 7 أيام وبالتحديد من يوم 1 ديسمبر، وهذا لحاملي البطاقات التموينية، ويصرف من خلال 40 ألف منفذ بقال تمويني.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022

بحسب المصدر، فإن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022، ستكون كالتالي:

- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيهًا.

- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

- كيس شاي ناعم 40 جراما نحو 5 جنيهات.

- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهات.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

- -مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.

- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

- صابون تواليت 125 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.

- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.