وزير التموين: استقرار أسعار السكر في الأسواق خلال أسبوع

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر، مؤكدا أنّ الأسواق ستشهد استقرارا في أسعاره بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيدا لطرحها في المنافذ.

170 ألف طن من السكر في الأسواق

وأضاف بيان في وزارة التموين، أنّ مصر استقبلت 170 ألف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخرا، تتضمن 150 ألف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخرى 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومعاون الوزير، إنّ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، لافتا إلى ضخّ 65 ألف طن سكر شهريا على البطاقات التموينية، كاشفا عن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير المقبل، والبنجر خلال فبراير 2024.

وأوضح خلال جولة بمصنع التكرير في الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، أنّ الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 450 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أنّ مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 ألف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وتابع كمال أنّ الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج ومصانع البنجر، إضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، موضحا أنّه يتم طرح السكر على منصة البورصة.

ولفت إلى توفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع وإتاحتها لشركات التعبئة والتوزيع بسعر 24 ألف جنيه للطن لطرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.