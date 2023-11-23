ما هي أفضل الأعمال المستحبة في الثلث الأخير من الليل؟.. الإفتاء توضح

الثلث الأخير من الليل هو وقت مبارك وفرصة عظيمة من الله عز وجل لعباده ويفضل أن يغتنمها، لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى في هذا الوقت من اليوم إلى السماء الدنيا ليُجيب حاجات العباد، لذلك يجب أن يستغل المؤمن هذا الوقت المبارك، ويدعو الله بما يشاء ويأمل أن يستجيب له.

فضل الثلث الأخير من الليل

وأضافت الإفتاء في فضل الثلث الأخير من الليل أن الإمام البخاري قال في فضله في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: (يَنْزِلُ رَبُّنا تَبارَكَ وتَعالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّماءِ الدُّنْيا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فيَقولُ: مَن يَدْعُونِي فأسْتَجِيبَ له، مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَن يَسْتَغْفِرُنِي فأغْفِرَ له)، وأفضل الصلاة بعد الفرض؛ صلاة قيام الليل كما بيّن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذلك فقال: (أَفْضَلُ الصِّيامِ، بَعْدَ رَمَضانَ، شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ، وأَفْضَلُ الصَّلاةِ، بَعْدَ الفَرِيضَةِ، صَلاةُ اللَّيْلِ).

وأوضحت الإفتاء خلال حديثها عن فضل قيام الثلث الأخير من الليل، أن العبد يستطيع في هذا الوقت أن يدعوا الله بما يشاء، سواء في أمور الدنيا والآخرة، لأنه وقت الدعاء فيه مستجاب، كما أن العبد يكون أقرب ما يكون لله عز وجل في هذا الوقت د، فعن الرسول صلى الله عليه وسلم (أقربُ ما يكونُ الربُّ من العبدِ في جوفِ الليلِ الآخرِ فإِنِ استطعْتَ أن تكونَ ممن يذكرُ اللهَ في تلْكَ الساعَةِ فكُنْ)، موضحة أن الليل يقسم إلى 3 أقسام تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، ويمكن معرفة وقت الثلث الأخير من الليل من خلال تقسيم مجموع هذه الساعات .

أفضل الأعمال في الثلث الأخير من الليل

وأشارت إلى أن قيام الثلث الأخير من الليل يكون بأكثر من طريقة سواء بالصلاة، أو الدعاء ، أو الذكر، أو قراءة القرآن ، وغيره من العبادات المستحبة، لافتة إلى أن قيام الليل علامات المُتَقين، وقد أثنى عليهم الله -تعالى- في مواضع من القرآن الكريم، كقوله في سورة الذاريات: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ* آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ* كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ* وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ).