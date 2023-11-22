«الإفتاء» توضح 5 شروط واجبة لحكم جمع الصلوات بسبب المطر

أوضحت دار الإفتاء المصرية، معنى المطر وحكم نزوله، وذلك في إجابة على أحد الأسئلة في بث مباشر نشرته عبر قناتها على «يوتيوب»؛ للرد على أسئلة المتابعين في كل ما يتعلق بالأمور الدينية.

وجاء تعريف المطر، بحسب ما أوضحته دار الإفتاء أنّه هو الماء الذي ينزل من السماء، وينزله الله سبحانه وتعالى بركة على الأرض، ولخير الناس، كما أنّ الفقهاء أطلقوا على المطر أنّه «ماء السماء».

حكم جمع الصلوات بسبب المطر

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر موقع دار الإفتاء، أنّه يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت الأُوْلَى منهما بسبب المطر الشديد؛ دفعًا للمشقة والحرج، مع مراعاة شروط الجمع في هذه الحالة، كما يلي.

- وجود المطر في أول الصلاتين مع استمراره إلى وقت الثانية.

- أن يكون المطر بما يبلّ الثياب، بمعنى أنّه يشق الذهاب إلى المسجد مع وجوده.

- أن يكون الجمعُ في وقت الأُوْلَى منهما جمع تقديم لا تأخير.

- استحضار نيّة الجمع خلال الصلاة الأولى، وعند بداية الصلاة الثانية.

- أن تكون صلاة الجماعة في المسجد مع الموالاة بحيث لا يطول الفصل بينهما.