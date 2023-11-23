فيلم «فوي فوي فوي» يحقق إيرادات 79 ألف جنيه في دور العرض خلال 24 ساعة

استطاع فيلم «فوي فوي فوي»، أن يحافظ على مكانته رغم المنافسة الشديدة بين الأفلام الأخرى، واحتل المركز الثاني بين الأفلام المنافسة الأخرى في دور العرض.

إيرادات فيلم «فوي فوي فوي»

حقق فيلم «فوي فوي فوي»، خلال 24 ساعة، 79 ألف جنيه حسبما قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، وجاء في المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الأخرى.

أحداث فيلم «فوي فوي»

وتدور أحداث فيلم «فوي فوي فوي» في إطار تشويقي اجتماعي، حول الشاب «حسن»، الذي يتحايل على موقف انضمامه للسفر خارجًا، بأن يتقابل صدفة مع فريق للمكفوفين، ويدعي فقدانه للبصر ويشارك معهم في الفريق لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي.

أبطال فيلم «فوي فوي»

جمع المخرج عمر هلال للمرة الأولى خلال فيلم «فوي فوي» عدد من الأبطال منهم محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وحنان يوسف، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وبسنت شوقي، وتأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

ومن المميز للفيلم هو ترشيحه للأوسكار، حيث اختارته لجنة النقاد، نظراً لتوفر فيه الشروط الخاصة بترشح أي فيلم، ولينافس ضمن فئة أفضل فيلم دولي في مسابقة جوائز الأوسكار.