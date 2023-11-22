فيلم «فوي فوي فوي» يحقق 31.3 مليون جنيه إيرادات في دور العرض

حقق فيلم «فوي فوي فوي» المركز الثاني بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض، إذ جاء في المراتب الأولى بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

فيلم «فوي فوي فوي» 84 ألف جنيه

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ «الوطن»، إنَّ فيلم «فوي فوي فوي» حقق 84 ألف جنيه، وجاء في المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الأخرى، ليكون إجمالي إيرادات الفيلم 31 مليونًا و347 ألف جنيه .

وحظى الفيلم بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة، فضلًا عن اختياره من قبل لجنة النقاد والصحفيين لترشيحه للمنافسة ضمن فئة أفضل فيلم دولي في مسابقة جوائز الأوسكار، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أحداث فيلم «فوي فوي»

وتدور قصة فيلم «فوي فوي» حول الشاب «حسن» الذي يسعى للهجرة إلى الخارج ويقوم بدوره محمد فراج، وخلال سعيه يكتشف صدفة وجود فريق للمكفوفين يستعد للسفر لدولة أوروبية من أجل إقامة مباراة هناك، ويدعي فقدانه للبصر ويشارك معهم في الفريق، لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي.

أبطال فيلم «فوي فوي»

فيلم «فوي فوي» بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وحنان يوسف، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وبسنت شوقي، وتأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.