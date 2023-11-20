رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فيلم «فوي فوي فوي» يحقق 99 ألف جنيه خلال 24 ساعة

كتب:

أحمد حسين صوان
09:37 ص | الإثنين 20 نوفمبر 2023
فوي فوي فوي

فوي فوي فوي

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم «فوي فوي فوي» بطولة الفنان محمد فراج في شباك التذاكر، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحًا أنه جاء في المركز الثاني بعد فيلم «بلوموندو» للفنان حسن الرداد.

وقال الدفراوي في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم «فوي فوي فوي» لـ محمد فراج، حقق 99.1 ألف جنيه خلال أمس الأحد، ليواصل تحقيق المزيد من الإيرادات منذ طرحه قبل 10 أسابيع تقريبًا، ليتجاوز إجمالي ما حققه أكثر من 31 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم فوي فوي فوي

فيلم «فوي فوي» بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وحنان يوسف، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وبسنت شوقي، وتأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

وتدور قصة فيلم «فوي فوي» حول الشاب «حسن» الذي يسعى للهجرة إلى الخارج ويقوم بدوره محمد فراج، وخلال سعيه يكتشف صدفة وجود فريق للمكفوفين يستعد للسفر لدولة أوروبية من أجل إقامة مباراة هناك، ويدعي فقدانه للبصر ويشارك معهم في الفريق، لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي.

اقرأ المزيد:

في عيد ميلاده.. محمد فراج «حريف» بين الفن والرياضة

محمد فراج عن ترشيح فيلم «فوي فوي فوي» لجائزة الأوسكار: «مبسوط وممتن»

محمد فراج يقترب من 10 ملايين جنيه إيرادات بفيلم فوي فوي فوي

بسنت شوقي ترد على شائعة انفصالها عن محمد فراج: «مش عارفة عايزين مننا إيه»
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.