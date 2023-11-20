فيلم «فوي فوي فوي» يحقق 99 ألف جنيه خلال 24 ساعة

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم «فوي فوي فوي» بطولة الفنان محمد فراج في شباك التذاكر، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحًا أنه جاء في المركز الثاني بعد فيلم «بلوموندو» للفنان حسن الرداد.

وقال الدفراوي في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم «فوي فوي فوي» لـ محمد فراج، حقق 99.1 ألف جنيه خلال أمس الأحد، ليواصل تحقيق المزيد من الإيرادات منذ طرحه قبل 10 أسابيع تقريبًا، ليتجاوز إجمالي ما حققه أكثر من 31 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم فوي فوي فوي

فيلم «فوي فوي» بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وحنان يوسف، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وبسنت شوقي، وتأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

وتدور قصة فيلم «فوي فوي» حول الشاب «حسن» الذي يسعى للهجرة إلى الخارج ويقوم بدوره محمد فراج، وخلال سعيه يكتشف صدفة وجود فريق للمكفوفين يستعد للسفر لدولة أوروبية من أجل إقامة مباراة هناك، ويدعي فقدانه للبصر ويشارك معهم في الفريق، لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي.