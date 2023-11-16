فيلم «فوي فوي» يحقق 30 مليون إيرادات في شباك التذاكر منذ بداية العرض

حافظ فيلم «فوي فوي فوي» على المركز الأول بين الأفلام المنافسة بدور العرض، وتصدره قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر، والتي تضم أفلام «وش في وش، والعميل صفر، والخميس اللي جاي، وحسن المصري، وبيت الروبي، وأولاد حريم كريم، والبعبع».

إيرادات فيلم «فوي فوي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، فيلم «فوي فوي فوي» حقق إجمالي إيرادات 30 مليون و578 ألف جنيه.

وتعتمد أحداث الفيلم الأساسية حول سعى الشاب حسن والذي ينتمي إلى أسرة فقيرة جدًا للهجرة للخارج، وتهيئ له الأقدار وجود فريق كرة قدم للمكفوفين يستعد للمشاركة في مباراة بدولة أوروبية، ليقرر الادعاء بأنه من فاقدي البصر للانضمام للفريق، وتنجح خطته وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال فيلم «فوي فوي»

فيلم «فوي فوي» بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.